Германия отказалась утвердить выдачу Греции последнего транша кредитов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Германия отказалась одобрить перечисление Греции последнего транша в размере 15 млрд евро из программы помощи после того, как Афины отложили повышение налога с продаж на островах, серьезно пострадавших от наплыва мигрантов.

Министры финансов еврозоны одобрили выделение последней части кредитов Греции в ходе встречи в Брюсселе, прошедшей в четверг. Германия, однако, отказалась утвердить соглашение.

Такое решение было принято властями Германии после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в конце июня об отсрочке планировавшегося на это лето повышения налога с продаж на пяти островах в Эгейском море, пострадавших из-за миграционного кризиса.

Это заявление было сделано после достижения договоренностей о миграционной политике с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Греция и Испания, в отличие от других европейских стран, согласились забирать назад мигрантов, зарегистрировавшихся в системе индентификации беженцев Eurodac на их территории и пытающихся выехать в другие европейские страны. Это соглашение стало очень важным для Меркель, поскольку позволило ей избежать политического кризиса в Германии.

Потерянная выручка в результате отсрочки введения налога составит лишь 28 млн евро, однако Германия настаивает, что Афины должны найти возможности для покрытия этой суммы, в частности, за счет сокращения оборонных расходов, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мы все знаем, что эта сумма невелика", - заявил глава Европейского стабилизационного фонда (ESM) Клаус Реглинг. По его словам, греческие власти пообещали поднять НДС позднее в этом году, чтобы компенсировать потерянную выручку. "Это важный шаг, который, я надеюсь, позволит и Германии одобрить очередной платеж", - отметил Реглинг.

Срок действия программы помощи Греции истекает 21 августа, что станет символическим концом европейского долгового кризиса, поставившего ранее на грань выживания единую европейскую валюту, пишет WSJ.

В прошлом месяце министры финансов государств еврозоны договорились ослабить долговую нагрузку Греции, чтобы страна смогла обслуживать долг в ближайшие несколько лет.