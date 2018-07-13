Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Британские активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа в страну, запустили в пятницу в воздух над Лондоном гигантский надувной шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

По данным британских СМИ, "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади близ Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. В настоящее время активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Ранее сообщалось, что активисты движения Stop Trump, выступающие против политики президента США, согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом. Перед этим активисты собрали 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти разрешить проведение акции в день, когда американский президент посетит британскую столицу.

Решение лондонской мэрии одобрить запуск воздушного шара вызвало много споров среди британской общественности. В свою очередь Хан заявил ранее в пятницу в интервью радиостанции "Би-би-си", что не намерен "ограничивать свободу слова (активистов - ИФ) просто потому, что кто-то может обидеться в результате (акции с "малышом Трампом" - ИФ)".

"Насколько мне известно, (в пятницу в Лондоне - ИФ) также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать!" - добавил лондонский мэр.

Накануне Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию, вечером этого дня президент США и его супруга Мелания посетили гала-ужин, организованный британским премьер-министром Терезой Мэй.

На утро и первую половину дня пятницы у Трампа запланированы переговоры с Мэй в загородной резиденции британского премьера Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

Ожидается, что после встречи с Мэй Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.