Премьер Франции объявил о планах создать новые подразделения по борьбе с терроризмом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу обнародовал план по усилению борьбы с терроризмом в стране, пояснив, что планируется, в частности, формирование новых контртеррористических подразделений, передает в пятницу агентство АР.

"Угроза эволюционирует. Нам нужно адаптироваться", - сказал премьер.

В частности, французские власти хотят создать подразделение, которое будет отслеживать активность ранее осужденных за терроризм и их сокамерников, подпавших под радикальное влияние. Другое подразделение займется изучением факторов, которые заставляют людей, уже перенявших радикальную идеологию, совершать акты насилия.

Также власти намерены создать отделение прокуратуры со специализацией на делах, связанных с терроризмом, и передать руководство борьбой с терроризмом контрразведке Франции - Главному управлению внутренней безопасности МВД.

АР напоминает, что за последние годы от рук экстремистов во Франции погибли более 200 человек.