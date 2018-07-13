Министр торговли США после предупреждения о нарушении закона согласился продать свои акции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс согласился выйти из всех инвестиций, тем самым признав, что не продал акции ранее в соответствии с положением об этике американских госслужащих, пишет The Wall Street Journal.

Как утверждает министр, из-за сложной структуры инвестиционного портфеля он допустил "непреднамеренные ошибки".

Управление по вопросам этики при правительстве США в четверг направило Россу официально письмо с предупреждением о том, что такие ошибки подрывают доверие общества к власти и что некоторые из проведенных им операций на рынке акций могут быть сочтены "прямым нарушением уголовного законодательства о конфликте интересов".

Миллиардер Росс построил карьеру на Уолл-стрит, поэтому, как ранее утверждал Белый дом, отлично разбирается в теме инвестиций и имеет высокий авторитет среди американского бизнеса. В 2006 году он продал свою компанию Invesco Ltd. и сохранил полученные в рамках сделки акции Invesco, которые продал только в декабре 2017 года за сумму от $10 млн до $50 млн. Должностные лица США не обязаны указывать точную сумму транзакций, достаточно указания диапазона.

Управление по вопросам этики напомнило, что министр обещал выйти из капитала Invesco значительно раньше.

В июне Росс продал акции компании Air Lease Corp. стоимостью от $50 тыс. до $100 тыс. Как утверждалось в документах, эти акции были без ведома миллиардера перечислены ему в качестве бонуса за то время, которое он входил в состав совета директоров компании.

Кроме того, в 2017 году он продавал акции по крайней мере двух компаний - Navigator Holdings и Sun Bancorp. Сделки, о которых стало известно в июне, вызвали нарекания со стороны демократов и Управления по вопросам этики, поскольку считается, что Росс на занимаемой должности имеет доступ к инсайдерской информации, он мог принять решение о продаже акций с учетом таких данных.