Главные новости
В миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕ
В мире

Израильские военные обстреляли летевший из Сирии дрон

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные в пятницу открыли огонь по беспилотнику, который приблизился к израильской границе со стороны Сирии, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской армии.

В беспилотник выпустили ракету из зенитного комплекса "Пэтриот", свидетелями этого стали жители города Цфат на севере Израиля.

The Jerusalem Post напоминает, что это уже второй такой инцидент за неделю. В минувшую среду израильские военные на Голанских высотах также сбили беспилотник, который летел со стороны Сирии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Израиль, Сирия
В мире
Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО
Представитель ЕК разъяснил, что председатель страдает от болей в спине, из-за которых ему было сложно передвигатьсяПодробнее
 Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииГреция решила выдать россиянина Винника Франции
Его выдачи также добиваются США и РоссияПодробнее
 Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
 Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
 Женева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизниЖенева и Цюрих снова признаны самыми дорогими городами для жизни
Санкт-Петербург в рейтинге занял 51-е место из 77, Москва - 54-еПодробнее
 Великобритания опубликовала новый план "мягкого" BrexitВеликобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit
В Financial Times сравнили документ с соглашением об ассоциации между Украиной и ЕвросоюзомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 июля6 фото
12 июля
Фотохроника 12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕВ РоссииМать Сенцова попросила президента России помиловать сынаМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнениемЭкономика"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС

ФСИН заявил об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова

Суд условно осудил дебошира, ударившего стюардессу рейса Москва - Нью-Йорк

Со здания кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" сняли арест

Торговый центр передали властям, по предварительным данным, на следующей неделе начнется его демонтаж Подробнее

Силуанов вновь возглавил набсовет "АЛРОСА"

ВЭБ в I полугодии на 30% снизил доходы от вложений пенсионных накоплений расширенного портфеля

Легкомоторный самолет разбился на Украине

"Почта России" ответила Валентине Матвиенко на критику зарплат сотрудников

Путин приедет на саммит БРИКС в ЮАР в июле

В Петербурге вынесли приговор матери, залечившей ребенка до смерти восточным массажем

Израильские военные обстреляли летевший из Сирии дрон

Собственнику "Дома с атлантами" на Солянке разрешили исследовать памятник

МИД Белоруссии не получал запрос на назначение Бабича новым послом от РФ

Похитители орловского бизнесмена Будагова требовали выкуп в 20 млн рублей

В Москве появился сад имени Анны Политковской

Две трети россиян заявили об одобрении деятельности Путина

Дели к 2030 году станет крупнейшим городом мира

Апелляция ужесточила наказание экс-министру челябинского правительства Бехтереву

Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"

Крыло "Боинга" обуглилось от молнии при посадке во "Внуково"Пилоты авиакомпании "Победа" смогли благополучно посадить самолет Подробнее

Бышовец оценил шансы сборных Бельгии и Англии на успех в матче за бронзу

Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО

Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОПредставитель ЕК разъяснил, что председатель страдает от болей в спине, из-за которых ему было сложно передвигаться Подробнее

Генсек Всемирной туристской организации ООН назвал водку одним из главных компонентов России

"Газпром" построил две трети трассы "Турецкого потока"

Греция решила выдать россиянина Винника Франции

Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииЕго выдачи также добиваются США и Россия Подробнее

"Северсталь" запланировала вложить более $1 млрд в модернизацию чугунно-литейного производства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru