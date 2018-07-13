Израильские военные обстреляли летевший из Сирии дрон

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные в пятницу открыли огонь по беспилотнику, который приблизился к израильской границе со стороны Сирии, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской армии.

В беспилотник выпустили ракету из зенитного комплекса "Пэтриот", свидетелями этого стали жители города Цфат на севере Израиля.

The Jerusalem Post напоминает, что это уже второй такой инцидент за неделю. В минувшую среду израильские военные на Голанских высотах также сбили беспилотник, который летел со стороны Сирии.