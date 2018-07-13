Легкомоторный самолет разбился на Украине

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Сумской области Украины на кукурузное поле упал легкомоторный самолет, пилот погиб, говорится в сообщении на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН, канал "1+1").

Отмечается, что крушение произошло около девяти утра. По данным полиции, погиб 55-летний пилот - предположительно, владелец самолета.

Самолет по заказу местной агрофирмы осуществлял обработку полей химикатами.

Работающие на месте происшествия следователи предварительно рассматривают две версии произошедшего: самолет зацепился за высоковольтные провода или его двигатель был неисправен.