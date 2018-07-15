В МИД России предложили вариант с переговорами США и талибов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Политический выход из ситуации в Афганистане возможен только в случае пересмотра США своей нынешней позиции, они должны начать переговоры с талибами, заявил в воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.

"Им (США) пора понять, что нужно перестать шарахаться из одной крайности в другую", - сказал Кабулов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "то США отказываются говорить с талибами о графике вывода своих войск, то на высшем уровне заявляют, что не собираются навечно оставаться в Афганистане, вот-вот реализуют все задумки и планы и уйдут".

"Им надо начинать переговоры с талибами. Это даст толчок более широкому процессу национального примирения в Афганистане", - подчеркнул российский дипломат.

"Да, им для этого придется пересмотреть свою позицию. Но только тогда появится выход - политический", - отметил он.