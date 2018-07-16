Госсекретарь США сказал, от чего зависит улучшение отношений с Россией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео накануне американо-российского саммита заявил, что вопрос нормализации отношений между Соединенными Штатами с Россией зависит от позиции российской стороны.

"Улучшение отношений с российским правительством было бы полезным для всех, но мяч находится на стороне поля России", - написал он в своем Твиттере по прибытии в Финляндию на встречу президентов США и РФ

Он отметил, что Вашингтон намерен по-прежнему привлекать Россию к ответственности за "злостные действия".

Встреча президентов двух стран назначена на понедельник в Хельсинки.