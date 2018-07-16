В мире

В Сумской области Украины разбился второй за последние дни легкомоторный самолет

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Сумской области Украины вблизи села Зарудье в воскресенье упал легкомоторный самолет "X-32 Бекас", опрыскивавший сельхозугодия ядохимикатами, его пилот погиб, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Причина падения самолета устанавливается.

Как сообщалось, утром в пятницу, 13 июля, неподалеку села Николаевка того же Роменского района на кукурузное поле упал легкомоторный самолет, его пилот - предположительно, 55-летний владелец самолета - тоже погиб. Самолет по заказу местной агрофирмы обрабатывал поля химикатами.

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