Трамп рассказал о звонках лидеров стран НАТО, благодаривших его за обсуждение оборонных расходов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что лидеры стран-членов НАТО высоко оценили его усилия, направленные на обсуждение темы военных альянса в ходе прошедшего в Брюсселе саммита.

"Я получил множество звонков от лидеров государств-членов НАТО, которые поблагодарили меня за то, что я их собрал для обсуждения финансовых обязательств - на сегодняшний день и в перспективе", - написал Трамп в твиттере.

Американский лидер также отметил, что НАТО является сильной организацией, несмотря на то, как о ней пишут в СМИ. "У нас был замечательный саммит, который неточно был освещен большинством СМИ. В настоящий момент НАТО - сильная и состоятельная организация", - подчеркнул американский лидер.

Президент США ранее много критиковал партнеров по НАТО за недостаточные взносы на общую оборону. По инициативе американского лидера в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

По итогам саммита Трамп заявил, что его участники согласились увеличить оборонные расходы "до невиданного ранее уровня".

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Брюсселе.