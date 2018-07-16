Астронавты США в октябре выйдут в открытый космос менять батареи на МКС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские астронавты в октябре дважды выйдут в открытый космос для обслуживания внешних систем электропитания Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Астронавтам в октябре предстоит заменить батареи в двух из восьми каналах системы электропитания американского сегмента станции. Батареи расположены на внешнем контуре МКС рядом с солнечными элементами питания. Основные операции будут производиться при помощи внешнего манипулятора станции, однако астронавтам все же придется дважды выйти в открытый космос, чтобы помогать и контролировать процесс снаружи", - сказал источник.

Новые батареи на станцию доставит 10 сентября японский космический грузовик HTV-7.

Ранее американские астронавты уже заменили батареи в двух каналах системы электропитания станции.