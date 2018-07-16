Рязанские школьники отравились по пути в детский лагерь на Азовском море

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа рязанских школьников отравилась по пути в оздоровительный лагерь "Дружба" на Азовском море, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Минздрава Рязанской области.

"Всего на отдых в поезде отправилось 300 детей. По причинам, которые в настоящее время выясняются, 10 из них отравилось, предположительно, пищевыми продуктами", - отметила собеседник агентства.

По ее словам, в настоящее время 10 ребят находятся в больницах Ростова-на-Дону и Ростовской области, состояние их удовлетворительное. Еще 40 человек наблюдаются в карантине лагеря "Дружба".