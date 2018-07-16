Туристам из Венгрии дали условный срок за кражу кирпичей из крематория Освенцима

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Два венгерских туриста пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим в Польше, сообщает Deutsche Welle.

"Два туриста из Венгрии, 30-летняя женщина и 36-летний мужчина, пытались украсть кирпичи из крематория концлагеря Освенцим во время экскурсии. Когда пара стала складывать в мешки "сувениры", их заметили другие участники экскурсии и вызвали полицию. Нарушители были арестованы", - пишет издание.

Туристы пытались объяснить, что хотели взять себе кирпичи в качестве памятного подарка, но их попытки оправдаться были безуспешны. Им предъявили обвинение в краже культурного имущества, обоих осудили на год условно, а также обязали выплатить штраф - 346 евро.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау (концлагерь Освенцим) включает в себя комплекс немецких концентрационных лагерей. В 1979 году объект был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около миллиона туристов со всего мира.