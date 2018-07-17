В многоэтажке в украинском Кривом Роге произошел взрыв

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) в понедельник вечером в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 21:22 в городе Кривой Рог на улице Чаривна, 3 на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате которого травмированы три человека (из них один ребенок), которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Кроме того, повреждены элементы несущих конструкций восьмого этажа.

Местные власти отселили четырех жильцов дома. Причину взрыва устанавливают. На месте происшествия от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники.