В Японии откроют первый православный монастырь

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Японии будет построен первый в этой стране православный монастырь, обитель посвятят святителю Николаю Японскому - русскому клирику, основавшему в конце XIX века Православную церковь в "стране восходящего солнца".

Организацией монашеской общины займется насельник Троице-Сергиевой лавры иеромонах Герасим (Шевцов), сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Для будущего мужского монастыря была приобретена земля, на которой построят храм, на месте его предполагаемой закладки был отслужен первый молебен.

Для будущего монастыря уже доставлено большое напрестольное Евангелие, напечатанное в типографии лавры на японском языке в переводе святого Николая. Открывается книга по-японски - корешок с правой стороны. Чтение - справа налево и сверху вниз, то есть традиционное вертикальное письмо. Вес одной книги в переплете составляет десять килограммов. Тираж издания - десять экземпляров.