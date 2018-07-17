КНДР согласилась передать США останки американских солдат времен Корейской войны

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея согласилась передать США останки от 50 до 55 американских солдат, погибших в Корейской войне 1950-1953 гг., сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Американское издание Stars & Stripes, со своей стороны, пишет со ссылкой на неназванное американское официальное лицо, что договоренности по передаче останков достигнуты, иони будут переданы США на следующей неделе.

Отмечается, что условия возвращения останков удалось согласовать 16 июля на переговорах между делегациями США и Северной Кореи в деревне Панмунджом на границе Южной Кореи и КНДР. Ориентировочной датой отправки останков станет 27 июля, годовщина подписания договора о прекращении военных действий в 1953 году. Однако дата может быть изменена в ходе очередного раунда переговоров, на котором будут обсуждаться детали сделки.