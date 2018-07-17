Вашингтон и Токио продлили договор по мирному атому

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Япония и США во вторник подписали соглашение о продлении действия договора о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, позволяющего Японии заниматься разработками в сфере мирного атома, сообщает АР.

Договор, действующий между странами с 1988 года, был продлен после того, как Токио пообещал сократить запасы плутония.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил журналистам, что стране необходимо сократить запасы этого вещества, чтобы сохранить данное соглашение. По мнению Коно, данный договор - основа японской ядерной индустрии, стране стоит предпринять конкретные шаги для снижения запасов плутония, чтобы развеять любые сомнения относительно своей ядерной программы.

Запасы плутония Японии насчитывают 47 тонн, они хранятся в Великобритании и во Франции. Нынешних запасов плутония Японии хватило бы для создания порядка 6 тыс. атомных бомб.