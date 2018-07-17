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В мире
18:28, 17 июля 2018
ЕСПЧ обязал РФ выплатить 90 тыс. евро молдавским полицейским, задержанным в Приднестровье
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Теги:
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17 июля 11:44
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В Европе решили, что в отношении участниц панк-молебна в храме было нарушено право на свободу выражения мнения и справедливый суд
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17 июля 07:37
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17 июля 04:58
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