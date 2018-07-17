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В Египте приняли закон о блокировке аккаунтов в социальных сетях

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Парламент Египта одобрил законопроект, наделяющий власти страны правом блокировать аккаунты в социальных сетях и наказывать журналистов за распространение фейковых новостей, сообщают во вторник египетские СМИ.

Согласно принятому закону, пользователи социальных сетей, у которых свыше 5 тыс. подписчиков будут считаться отдельными СМИ, и могут подвергнуться преследованию за распространение ложных новостей или подстрекательство к нарушению законов.

Отмечается, что надзор за соблюдением закона будет осуществлять Верховный совет Египта по регулированию СМИ, главу которого назначит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Кроме того, закон запрещает создание новых сайтов без получения соответствующего разрешения от Верховного совета, который, в свою очередь, может блокировать действующие сайты, или налагать штрафы на редакторов этих сайтов.

Закон, который вступает в силу после его ратификации ас-Сиси, также гласит, что журналисты могут снимать фильмы только в разрешенных местах.

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