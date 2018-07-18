Трамп заявил о желании провести новые встречи с российской стороной

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него состоялась "хорошая встреча" в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным, и что он рассчитывает на новые встречи с российской стороной.

"У нас будут еще встречи в будущем, и мы посмотрим, принесут ли они результаты, но у нас (с Путиным - ИФ) была очень хорошая встреча", - сказал президент.

Президенты России и США встретились в понедельник в рамках российско-американского саммита. Они обсудили вопросы двусторонних отношений Сирии, Кореи и нераспространения ядерного оружия. Дональд Трамп признался, что эта встреча понравилась ему больше, чем саммит НАТО.