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Генпрокурор Украины потребовал прекратить обливать зеленкой оппонентов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмутился в связи с очередным применением зеленки во время политической акции, в результате которого накануне в Киеве у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (СПА) пострадали два человека.

"Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - написал Луценко на своей странице в фейсбуке в среду.

Как сообщалось, 17 июля у здания САП в Киеве проходило несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого. Еще до начала акции неизвестные облили зеленкой и закидали тортами одного из организаторов акции - председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также лидера Социалистической партии Илью Киву. После этого Шабунин отправился в больницу, где у него диагностировали химические ожоги I степени обоих глаз.

"По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство", - написал в связи с этим Луценко.

Как рассказали ранее агентству "Интерфакс-Украина" в главке полиции Киева, двое мужчин, напавших на Шабунина, были доставлены в Шевченковское райуправление полиции, где в их отношении составили административные протоколы по статье 173 (мелкое хулиганство). После составления протоколов их отпустили.

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Теги: Украина, Юрий Луценко
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