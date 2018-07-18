В Иране заявили о восьми просьбах Трампа о встрече с Рухани в сентябре 2017 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп восемь раз просил иранскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2017 года о встрече с президентом исламской республики Хасаном Рухани, сообщает в среду иранское агентство "Мехр" со ссылкой на главу администрации иранского президента Махмуда Ваези.

"В ходе прошлогоднего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, Трамп просил иранскую делегацию восемь раз о проведении встречи с президентом", - заявил Ваези журналистам.

Информации из США по поводу запроса к Ирану от Трампа о встрече пока не поступало. Рухани и Трамп ни разу не проводили личные встречи в качестве лидеров стран.

Агентство отмечает, что в октябре официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми уже заявлял, что Рухани отклонил просьбу Трампа о личной встрече "на полях" Генассамблеи ООН. Тогда представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт подтвердила, что Иран отказался от встречи с представителем США в ходе Генассамблеи ООН на высоком уровне, однако не уточнила, кто именно должен был участвовать во встрече.

В сентябре Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал позорной для США сделку по иранской ядерной программе. "Это одна из худших сделок, которую США когда-либо заключали. Мы не можем соблюдать соглашение, которое служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы", - сказал он.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.