ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию молдавским фермерам, которым был запрещен доступ к их земельным угодьям в Приднестровье.

"Европейский суд по правам человека признал во вторник Россию виновной в нарушении прав на собственность 1646 фермеров и трех сельхозкомпаний, которым приднестровские власти ограничили доступ к их землям за трассой Тирасполь-Дубоссары-Рыбница. Российское правительство обязали выплатить истцам в общей сложности 2,5 млн евро: по 1,5 тыс. евро каждому фермеру и по 5 тыс. - сельхозкомпаниям", - сообщил на пресс-конференции в Кишиневе в среду Ион Маноле, директор молдавской правозащитной организации "Promo-LEX", представлявшей в ЕСПЧ интересы пострадавших фермеров.

По словам Маноле, суд также постановил, что российское правительство должно компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras - 115,3 тыс. евро, Agro-SAVVA - 80,5 тыс. евро и крестьянскому хозяйству "Сергей Попа" - 50 тыс. евро.

Плюс ко всему, Россия также должна выплатить 20 тыс. евро за судебные издержки.

"Спустя 14 лет Европейский суд подтвердил нарушение прав собственности тысяч жителей в зоне безопасности. В то же время следует отметить, что их проблемы до сих пор не решены. Мы надеемся, что благодаря этому решению землевладельцы смогут в полном объеме распоряжаться своим имуществом", - отметил Маноле.

Подобные решения ЕСПЧ выносит на основании того, что по случаям нарушения прав человека и прав собственности суд не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование. Суд считает, что "в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью, Россия виновна за нарушения прав истцов и обязана выплачивать им компенсации".

Россию уже признавали виновной в задержании и заключении в тюрьму членов так называемой "группы Илашку", которая занималась диверсионной деятельностью во время вооруженного конфликта в Приднестровье. Также, Россия выплатила компенсации молдавским школам с обучением на латинской графике в Приднестровье, после того, как местные власти чинили препятствия в образовательном процессе.

Проблема спорных земель возникла с 1999 года, когда Приднестровье начало препятствовать крестьянам в обработке угодий, находящихся за трассой Тирасполь-Рыбница. Их заставляли платить налоги и пошлины за вывозимый урожай. В итоге, многие отказались от обработки земель. Речь идет о 6,5 тыс. га угодий, у которых 5,6 тыс. собственников-сельчан, имеющих соответствующие документы, выданные компетентными органами Молдавии.

На встрече 25 ноября 2017 г. представителям по политическим вопросам от Молдавии и Приднестровья удалось подписать Протокольное решение о некоторых мерах по урегулированию вопросов, связанных с использованием сельхозугодий.

А с 1 августа на основании выданных властями Молдавии сертификатов на владение землей, фермерам будет восстановлен допуск к землям в Дубоссарском районе на ближайшие 20 лет.

В настоящее время уже больше половины фермеров получили подобные сертификаты.