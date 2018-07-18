В Индии один дом рухнул на другой

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, четыре человека стали жертвами обрушения двух зданий в населенном пункте в окрестностях Дели в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает в среду телеканал NDTV.

Еще не менее 10 человек, в том числе дети, могут находиться под завалами. В частности, речь идет о девочке в возрасте одного года, ее родителях и бабушке.

По данным телеканала, шестиэтажное здание, находившееся на этапе строительства, рухнуло на второе четырехэтажное здание, стоявшее поблизости. Причины обрушения пока не установлены. По словам очевидцев, всего в доме проживали 18 семей.

На месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы, в них задействованы около 400 сотрудников специализированной службы по борьбе с чрезвычайными происшествиями, а также местная полиция и пожарные.

В связи с обрушением полиция задержала трех человек, в том числе владельца строившегося здания.