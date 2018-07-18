Brent подешевела до минимума за три месяца

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива в США, цена Brent снизилась до минимальной отметки за три месяца.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:42 по московскому времени уменьшилась на $0,41 (0,57%) - до $71,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,47 (0,69%) - до $67,61 за баррель.

Накануне API, собирающий данные о запасах на добровольной основе, неожиданно сообщил, что объем нефти в нефтехранилищах США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.

"Направление движения котировок будет во многом зависеть от данных Минэнерго, - сказал стратег сырьевого рынка в ING Уоррен Паттерсон. - Если показатели будут похожи на цифры из доклада API, это может оказать дополнительное давление на рынок".

Также участники рынка обеспокоены ростом нефтедобычи в Саудовской Аравии и России и замедлением роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка выступает дорожающий доллар, снижающий привлекательность инвестиций в сырьевые активы. К евро американская валюта подорожала на 0,48%, к иене - на 0,1%, а к корзине из 16 основных мировых валют - на 0,4%.