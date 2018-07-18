Российские военные извинились за учения со стрельбой в армянском селе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская военная база в Армении попросила прощения у жителей села Паник Ширакской области на севере республики, где российские военнослужащие в минувший вторник проводили учения со стрельбой холостыми патронами, сообщил губернатор региона Карен Саруханян.

"Сегодня встретился с заместителем командира военной базы по работе с личным составом Алексеем Полюховичем, чтобы обсудить вчерашний инцидент. Он попросил прощения, заявив, что это упущение является недоразумением, и впредь подобного не повторится", - сказал он в среду журналистам.

По его словам, проводится служебное расследование, виновные понесут наказание.

Во вторник между жителями села и российскими военнослужащими произошел инцидент в связи с проведением на улицах населенного пункта учений, о которых не было никаких предупреждений.