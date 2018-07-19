В Сирии завершилась эвакуация двух осажденных боевиками городов в провинции Идлиб

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Эвакуация мирных граждан из двух осажденных боевиками городов Кефрайя и Аль-Фуа в сирийской провинции Идлиб завершилась, сообщил ливанскому интернет-изданию "Аль-Масдар" источник в вооруженных силах Сирии.

По словам собеседника "Аль-Масдар", из обоих населенных пунктов на 120 автобусах вывезены в безопасные районы Алеппо около 7 тысяч местных жителей. Ранее сообщалось, что некоторым эвакуированным жителям Кефрайя и Аль-Фуа потребовалась медицинская помощь.

17 июля представители правительства и вооруженного сирийского ополчения, контролирующего часть территорий в провинции Идлиб, договорились об эвакуации жителей осажденных противниками Дамаска городов.

Согласно достигнутым договоренностям, всех жителей этих занимаемых правительственными силами населенных пунктов следовало вывезти в зоны, подконтрольные Дамаску в обмен на освобождение заключенных боевиков.