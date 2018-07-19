В Финляндии оба реактора АЭС в Олкилуото отключили после возгорания трансформатора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Финляндии в четверг были отключены оба реактора атомной электростанции в Олкилуото (Olkiluoto).

По данным портала телерадиовещания Yle, реакторы были отключены в связи с пожаром трансформатора в среду на территории АЭС, из-за чего второй реактор отключился от сети. Никто от пожара не пострадал, распространение огня удалось предотвратить. В ходе ремонтных работ пришлось отключить и первый реактор АЭС.

Как рассказал руководитель оператора электросистемы Fingrid Рейма Пяйвинен (Reima Paivinen), ремонт продолжается, и подключение первого реактора к государственной электросети ожидается в четверг к 22:00, а второго - в течение пятницы. Оба реактора заработают на полную мощность в начале будущей недели.

Fingrid не исключил, что из-за возникшего дефицита электроэнергии придется подключить запасные генерирующие мощности.