Ryanair отменит до 300 рейсов в сутки 25 и 26 июля в Европе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair Holdings Plc отменит до 300 рейсов в сутки 25 и 26 июля в Испании, Португалии и Бельгии из-за забастовки бортпроводников в этих трех странах.

Как сообщила авиакомпания, протестные действия затронут около 24% из более чем 830 перелетов в/из Испании, 27% из 180 рейсов в/из Португалии и 31% из 160 полетов в/из Бельгии.

Ryanair связалась с 50 тыс. пассажиров, которые должны были лететь на отмененных рейсах в эти два дня, и предложила им альтернативные варианты перелетов на различные даты или полное возмещение стоимости билетов.

Перевозчик подчеркивает, что 75% пассажиров поменяли билеты на другую дату или же потребовали возмещение стоимости.

Update: Over 75% of our 50,000 customers whose flights on July 25th and 26th were cancelled due to a strike by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain, have been re-accommodated on alternative flights, or applied for full refunds. — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2018

Ранее сообщалось, что профсоюзы, представляющие кабинные экипажи Ryanair, призвали к проведению забастовок в июле - одном из наиболее активных месяцев для авиаперевозчика. Объединенный профсоюз бортпроводников компании в европейских странах Cabin Crew United заявил, что за последние семь месяцев не было никакого прогресса в переговорах с Ryanair. В начале июля Cabin Crew United опубликовал список требований из восьми пунктов, включая улучшение экономических условий и безопасности для бортпроводников, а также создание "справедливой и благоприятной культуры труда".

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в четверг на торгах в Лондоне опустились на 0,35%, в Дублине - на 0,5%.