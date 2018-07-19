Известный казахстанский фигурист попал в реанимацию из-за ранения ворами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Известный казахстанский фигурист Денис Тен в четверг поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты с ножевым ранением в бедро, сообщила пресс-служба городского управления здравоохранения.

Между тем в пресс-службе городского департамента внутренних дел (ДВД) сообщили, что Тен на улице застал двух человек за попыткой украсть зеркала с его машины. Между ними началась потасовка, и Тен получил ножевое ранение.

По данным медиков, "скорую" спортсмену вызвали в 14:56 по местному времени. Предварительный диагноз при поступлении в больницу - "ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение".

В горздраве отметили, что "состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия, на фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение".

Начато расследование, на поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав ДВД Алма-Аты, отметили в ДВД.

Тен - казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года.