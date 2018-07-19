В аэропорту Ташкента задержали мужчину, пытавшегося вывезти в желудке 100 г золота

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пассажир, в желудке которого оказалось 100 граммов золота, был задержан в аэропорту Ташкента, сообщает в четверг информационная служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

"После личного досмотра и проведения медицинских процедур установлено, что этот человек проглотил семь литых из чистого золота слитков в виде шариков общим весом 100 граммов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин Узбекистана, вылетавший в Индию, шел по "зеленному коридору", но его действия вызвали подозрение у сотрудников таможни, которые остановили его для досмотра. По данному факту проводятся следственные мероприятия, отмечает информслужба ГТК.