Бельгия закрыла аэропорты для взлета и посадки самолетов из-за сбоя

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бельгийский центр управления воздушным движением (Бельгоконтроль) объявил, что самолеты не могут ни садиться в аэропортах страны, ни взлетать из-за сбоя в работе компьютерной системы обработки данных.

В твиттере центра поясняется, что взлет и посадка невозможны, вводится режим так называемого "чистого неба". Он будет действововать, пока не будет решена проблема с компьютерным сбоем. Речь идет о загрузке данных полетов, но что именно было нарушено в работе системы, не уточняется.

Belgocontrol opère un clear the sky. Il y a un problème avec le chargement des données de vols. Nous travaillons à une solution pour résoudre le problème. — Belgocontrol FR (@Belgocontrol_FR) July 19, 2018

The Independent приводит слова представителя Центра управления воздушным движением Бельгии, по словам которого, возникла проблема с загрузкой данных и диспетчерские службы не уверены, что вся информация о рейсах верна.