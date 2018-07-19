У священника Киево-Печерской лавры изъяли на границе с РФ $52,7 тысячи

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд конфисковал почти полтора миллиона гривен, собранные прихожанами на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари, которые служитель Лавры пытался перевезти в РФ, не задекларировав их на границе, а также дополнительно оштрафовал священника на ту же сумму. Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины" в четверг.

"Служитель киевского храма, следуя в качестве пассажира поезда "Киев-Москва", перемещал через таможенную границу Украины незадекларированные валютные ценности. При обзоре личных вещей у него было изъято 52 700 долларов США. Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств", - говорится в сообщении.

На это постановление местного суда была подана апелляция с просьбой освободить священника от административной ответственности, поскольку последний якобы не намеревался скрывать денежные средства. Однако судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал в удовлетворении апелляции, обосновав это тем, что служитель храма осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу.

"Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 евро. Кроме того, в ходе устного опроса также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни любых других товаров и предметов, которые бы подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает", - рассказали в пресс-службе суда.

Таким образом, священник Киево-Печерской лавры был признан виновным в административном правонарушении по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Изъятые $52,7 тыс. конфискованы в доход государства, кроме того, служитель должен будет пополнить государственную казну еще на 1 млн 420 тыс. 160,69 грн штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины.

Официальный курс НБУ по состоянию на 19 июля 2018 года: $26,303/грн.