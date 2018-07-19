У детей, заболевших в украинском лагере "Орленок", выявили острую дизентерию Зонне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - У 18 из 94 заболевших в детском лагере "Орленок" (Донецкая область) диагностирована острая дизентерия Зонне (Sonnei), сообщает министерство здравоохранения Украины.

В ведомстве заверили, что больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в лагере.

16 июля зафиксировано массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха "Орленок".

По состоянию на утро 19 июля в больницы Донецкой области госпитализированы 94 человека из лагеря "Орленок" (79 детей и 15 взрослых), все они находятся на стационарном лечении.

Лагерь "Орленок" закрыт с 18 июля.