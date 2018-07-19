Новая испанская подлодка не поместилась в доки базы ВМС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Новая испанская подводная лодка S-80 оказалась слишком велика для военно-морской базы в городе Картахена, и теперь военным придется расширять доковую зону, сообщает в среду газета El País.

Проблемы с подлодками S-80 начались еще в 2013 году, когда эксперты установили, что из-за конструктивных ошибок подлодка может уходить под воду, но не может всплыть. В результате, чтобы улучшить плавучесть подлодки, было решено увеличить ее длину на 10 метров и увеличить водоизмещение на 800 тонн. Согласно первоначальному плану длина субмарин должна была составить 71 метр, а водоизмещение - 2,2 тыс. тонн.

Однако в результате таких модификаций обновленная версия лодки не входит в доки, и министерству обороны придется потратить порядка 16 млн евро на их расширение.

Таким образом, пишет газета, стоимость проекта по строительству подлодок теперь доходит до 3,9 млрд евро, хотя первоначально бюджет составлял 2,1 млрд евро. Всего в проекте четыре подлодки, таким образом стоимость каждой из них составит порядка 1 млрд евро.

Реализация первых двух подлодок согласно проекту должна завершиться в 2022 и 2024 году соответственно.