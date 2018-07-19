Автобусы въехали в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра для эвакуации боевиков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Десять автобусов в ночь на четверг въехали в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра на юго-западе страны для проведения эвакуации боевиков в провинцию Идлиб, сообщает сирийское телевидение.

По его данным, часть бойцов оппозиции будут переправлены в провинцию Идлиб, а другие смогут остаться, сдав оружие и признав власть Дамаска над регионом.

Соглашение между правительством и боевиками предполагает, что сирийские правительственные силы возвращаются на позиции, которые они оставили в 2011 году.

Западные СМИ отмечают, что условия прекращения сопротивления удалось согласовать с участием российской стороны.

Информацию о договоренностях подтвердили наблюдатели, близкие к сирийской оппозиции.

Эль-Кунейтра находится на юго-западе Сирии близ контролируемой Израилем территории Голанских высот.