Сенат США принял резолюцию против допросов иностранцами американских официальных лиц

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг проголосовал за резолюцию с призывом не допускать допросов иностранными следователями американских официальных лиц, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эта резолюция, которую предложили конгрессмены-демократы, не имеет обязательной юридической силы.

Голосованию предшествовало предложение президента РФ Владимира Путина, высказанное на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп принял решение отклонить это предложение Путина.

В понедельник на совместной пресс-конференции в Хельсинки с Трампом Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Роберта Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 тыс. направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.