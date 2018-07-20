Москалькова назвала число заключенных на Украине граждан России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что более 400 граждан РФ в данный момент содержатся в местах лишения свободы на Украине.

"На Украине более 400 граждан РФ содержатся в местах лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда. Когда людей задерживают и потом предлагают обмен на своих граждан. Против такого подхода, насколько я понимаю, выступает президент России Владимир Путин", - сказала омбудсмен в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания о том, в каких странах нарушение прав граждан РФ вызывает у нее наибольшее беспокойство, Москалькова отметила, что это "Украина и, пожалуй, США".

"Мы делали попытку с Людмилой Денисовой, уполномоченным Верховной рады по правам человека, договориться (в свете недавнего разговора между президентами России и Украины) о возможности взаимного посещения, чтобы проверить порядок и условия содержания под стражей граждан Украины у нас и граждан России - там. Поскольку в большинстве случаев эти люди имеют двойное гражданство, их посещения консулом, как правило, не разрешены", - добавила она.

Однако, по словам Москальковой, пока "не получается наладить систему паритетности и зеркальности посещений".