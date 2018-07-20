Посол РФ сообщил об указании госдепа добиваться прекращения ВТС других стран с Россией

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США направлял письма в американские посольства за рубежом с требованием отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Это не секрет, о том, что Госдепартамент США направил некоторое время назад телеграммы во все посольства за рубежом о том, чтобы все страны прекращали сотрудничать с нами (с Россией - ИФ) в области ВТС", - сказал он в пятницу на пресс-конференции на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Это очень серьезно. Понятно, нам наносится удар", - отметил он.