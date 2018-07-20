Помощника Макрона, подозреваемого в избиении демонстранта, решили уволить

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Елисейский дворец в пятницу принял решение об увольнении помощника президента страны Эммануэля Макрона - Александра Беналла, которого подозревают в избиении демонстранта, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в Елисейском дворце сообщили, что "до сведения администрации президента были доведены новые данные, которые указывают на совершенный проступок, что стало причиной судебной процедуры".

По информации французских СМИ, в настоящий момент Беналла находится в отделении полиции, где его допрашивают.

Радиостанция "Эроп-1" также сообщает, что в рамках расследования дела помощника французского лидера накануне от выполнения своих обязанностей были отстранены еще трое сотрудников парижской полиции.

Французская прокуратура накануне начала предварительное расследование в отношении Беналла. Его подозревают в избиении молодого человека в Париже в ходе майской демонстрации этого года.

Газета Le Monde ранее на этой неделе опубликовала на сайте статью вместе с видеозаписью произошедшего в мае инцидента. Газета утверждает, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, надевший каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязывает потасовку с молодым человеком в ходе демонстрации в Париже".

Беналла в ходе предвыборной кампании Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец. После того, как в мае история с избиением демонстранта получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности, хотя официального подтверждения о том, что нападавшим был именно Беналла, не было.