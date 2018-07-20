Харьковские власти обещали к вечеру исправить ошибки на памятнике Гурченко

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Табличка с ошибками на памятнике актрисе Людмиле Гурченко в Харькове была демонтирована и переделана.

"Табличку, которая так взволновала неравнодушных харьковчан, уже переделали. Вечером будет висеть на своем месте", - написал представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в фейсбуке в пятницу.

"Отдельная благодарность людям, не совершающим ошибок. Тем, которые не только заметили "очепятку", но и в свойственной им деликатной манере указали нее", - добавил он.

Памятник Гурченко в Харькове: создатели "умудрились" допустить две орфографические ошибки, - ФОТО https://t.co/1BSSR2uf21 pic.twitter.com/DXuVo4GBHM — Харьков Таймс (@timeskhua) 20 июля 2018 г.

Ранее депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах указал на наличие ошибок на табличке с фамилиями людей, содействовавших установке памятника Гурченко.

19 июли в Харькове в сквере по проспекту Независимости был открыт памятник Гурченко, уроженке города.

В августе 2016 года в Харькове, на доме, где Л.Гурченко жила во время немецкой оккупации, художники творческой группы Kailas-V нарисовали портрет актрисы. Переулок, в котором стоит дом, теперь также носит имя Гурченко.