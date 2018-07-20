Отели на Майорке и Ибице собрались отказаться от all inclusive из-за пьянства туристов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Отели испанских островов Майорка и Ибица могут отказаться от системы all inclusive и начать взимать плату за алкоголь из-за повального пьянства туристов, сообщает британская The Express.

"Власти Балеарских островов считают алкоголь главной причиной разнузданного поведения туристов - в первую очередь британцев, немцев и французов - на Майорке и Ибице. Они предложили исключить бесплатный алкоголь из ассортимента всех гостиниц, в том числе работающих по системе all inclusive. Сейчас таких отелей на Майорке 270, это 22% от общего числа гостиниц", - пишет издание.

Также в правительстве призвали запретить различные акции по продаже алкоголя, например, "счастливые часы" и "два по цене одного".

На курорте Пальма уже принят ряд мер: там запрещены барные туры, продажа алкоголя на вынос с полуночи до восьми утра, распитие алкоголя на улице, хождение топлесс и публичный секс. Минимальный штраф за нарушение составит 100 евро, хождение топлесс обойдется в 3 тыс. евро.