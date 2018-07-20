В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бразильское агентство по делам коренных народов (Funai) опубликовало видео, на котором запечатлен "самый одинокий человек в мире" - последний член племени, жившего в амазонских джунглях.

Ранее существовало лишь фото этого человека, которое показали на бразильском телевидении в 1998 году.

Эксперты Funai отмечают, что мужчина выглядит здоровым, он охотится, выращивает папайю и кукурузу.

Как сообщает "Би-би-си", агентство наблюдало за мужчиной, которому, предположительно, 50 с небольшим лет, с 1996 года. Funai должно представлять подтверждение, что член племени все еще жив, чтобы продлить срок действия ограничения на деятельность в джунглях штата Рондония, где он обитает. Речь идет о территории примерно в 4000 гектаров, которая окружена фермами и местами вырубки. Однако заходить на его территорию запрещено.

Об этом мужчине почти нет никакой информации, хотя о нем написано множество статей и книга. Известно, что никто за пределами его племени никогда с ним не контактировал. Предположительно, он является единственным членом своей общины, кто выжил после нападения на них фермеров в 1995 году.

Большая часть его племени была истреблена в 1970 - 80-е годы, после того как в районе их обитания построили дорогу и земля взлетела в цене. В 1995 году фермеры напали на оставшихся шесть человек, в живых остался только один мужчина. Сегодня фермеры все еще хотят получить его территорию, также ему угрожают вооруженные охранники, нанятые скотоводами.

Контакты с окружающим миром могут быть опасны и потому, что члены таких изолированных общин обычно не имеют иммунитета к современным болезням и любая может оказаться смертельной.

Funai специально не контактируют с изолированными группами, сам мужчина ранее давал понять, что не намерен общаться и несколько раз стрелял из лука в пытавшихся приблизиться к нему людей. Его племя не получило никакого названия, неизвестно, какой язык они использовали.