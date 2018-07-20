В мире

В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"

Последний член истребленного племени живет на территорию в 4000 гектаров, на которую покушаются местные фермеры

В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"
Кадр: Funai

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бразильское агентство по делам коренных народов (Funai) опубликовало видео, на котором запечатлен "самый одинокий человек в мире" - последний член племени, жившего в амазонских джунглях.

Ранее существовало лишь фото этого человека, которое показали на бразильском телевидении в 1998 году.

Эксперты Funai отмечают, что мужчина выглядит здоровым, он охотится, выращивает папайю и кукурузу.

Как сообщает "Би-би-си", агентство наблюдало за мужчиной, которому, предположительно, 50 с небольшим лет, с 1996 года. Funai должно представлять подтверждение, что член племени все еще жив, чтобы продлить срок действия ограничения на деятельность в джунглях штата Рондония, где он обитает. Речь идет о территории примерно в 4000 гектаров, которая окружена фермами и местами вырубки. Однако заходить на его территорию запрещено.

Об этом мужчине почти нет никакой информации, хотя о нем написано множество статей и книга. Известно, что никто за пределами его племени никогда с ним не контактировал. Предположительно, он является единственным членом своей общины, кто выжил после нападения на них фермеров в 1995 году.

Большая часть его племени была истреблена в 1970 - 80-е годы, после того как в районе их обитания построили дорогу и земля взлетела в цене. В 1995 году фермеры напали на оставшихся шесть человек, в живых остался только один мужчина. Сегодня фермеры все еще хотят получить его территорию, также ему угрожают вооруженные охранники, нанятые скотоводами.

Контакты с окружающим миром могут быть опасны и потому, что члены таких изолированных общин обычно не имеют иммунитета к современным болезням и любая может оказаться смертельной.

Funai специально не контактируют с изолированными группами, сам мужчина ранее давал понять, что не намерен общаться и несколько раз стрелял из лука в пытавшихся приблизиться к нему людей. Его племя не получило никакого названия, неизвестно, какой язык они использовали.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бразилия
В мире
Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованыПодозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованы
Ранее они дали признательные показанияПодробнее
 В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"
Последний член истребленного племени живет на территорию в 4000 гектаров, на которую покушаются местные фермерыПодробнее
 Суд в Германии официально закрыл дело об экстрадиции ПучдемонаСуд в Германии официально закрыл дело об экстрадиции Пучдемона
Решение принято после отзыва ордера на арест со стороны ИспанииПодробнее
 Путин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в ДонбассеПутин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в Донбассе
Трамп попросил российского президента не говорить об этом предложении на пресс-конференции в ХельсинкиПодробнее
Трамп назвал условие, при котором Путин может стать его злейшим врагомТрамп назвал условие, при котором Путин может стать его злейшим врагом
Ранее американский президент сообщил, что хорошо поладил со своим российским коллегойПодробнее
 Задержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена
Спортсмена смертельно ранили при попытке снять зеркала с его машиныПодробнее
 Госсекретарь США рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и ТрампаГоссекретарь США рассказал о целях, достигнутых в общении Путина и Трампа
Дональд Трамп пытается сказать некоторым мировым лидерам, что они идут "плохим путем"Подробнее
 США пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСША пригласили Путина посетить Вашингтон осенью
Приглашение сделано после американо-российского саммита в ХельсинкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаВ РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В РоссииУчастников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формыВ РоссииМИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений Афин

В сирийском городе Эль-Кунейтра началась эвакуация сложивших оружие боевиков

Либертарианская партия проведет митинг против повышения пенсионного возраста 29 июля в Москве

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованы

Подозреваемые в убийстве казахстанского фигуриста Тена арестованыРанее они дали признательные показания Подробнее

Житель Чувашии осужден на 12 лет за убийство врача в местной больнице

В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"

В бразильских джунглях сняли на видео "самого одинокого человека в мире"Последний член истребленного племени живет на территорию в 4000 гектаров, на которую покушаются местные фермеры Подробнее

Российские таможенники вернули угнанный Lamborgini за 23 млн рублей владельцу из Германии

У россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 году

У россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ мае будет в общей сложности девять праздничных выходных Подробнее

Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена

Путин допустил проведение летней Олимпиады в РФ

США спрогнозировали снижение мировых запасов зерновых на опасениях торговой войны

Путин заявил о скором уравнении числа работников и пенсионеров без повышения пенсионного возраста

Дело о халатности чиновников возбудили после смерти пермской школьницы от истощения

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru