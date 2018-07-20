США подарят береговой охране Грузии два списанных патрульных катера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Береговая охрана Грузии в ближайшее время получит в дар от США два патрульных катера типа "Айленд", сообщает в пятницу грузинская телекомпания "Рустави-2" со ссылкой на представителей Пограничной полиции МВД страны.

По информации телекомпании, катера будут доставлены в Грузию в конце августа.

Катера отправят в Грузию в рамках специальной программы, которая подразумевает передачу по низкой стоимости или бесплатно лишней или неиспользуемой техники странам-партнерам США. Катер типа "Айленд" по ней уже получила береговая охрана Коста-Рики, Пакистана, ожидает поставку Украина.