В мире

В Эфиопии "пророка" арестовали за неудачную попытку воскресить мертвого

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция Эфиопии арестовала начинающего "пророка", который попытался воскресить мертвого, сообщает "Би-би-си".

Все произошло в небольшом городке Галилея в регионе Оромия. Работник сферы здравоохранения Гетаяукал Аеле объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайя Бифту. Он рассказал близким покойного о Лазаре, которого, согласно Новому Завету, Иисус воскресил через четыре дня после смерти. Родственники поверили, что и Аеле сможет вернуть человека к жизни, и согласились раскопать могилу и извлечь тело.

Пытаясь воскресить умершего, Аеле лег на тело и начал кричать "Белай, вставай!"

Успехом его действия не увенчались, и члены семьи покойного в гневе накинулись на "пророка". На место стычки прибыла полиция, которая спасла Аеле от близких умершего, но затем арестовала за надругательство над телом.

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Теги: Эфиопия
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