Порошенко призвал украинцев молиться и бороться за автокефалию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко назвал автокефалию вопросом независимости Украины.

"Автокефалия - это не проблема только украинских православных. Это - вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке вечером в воскресенье.

Как сообщалось, в апреле Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная Рада обращение президента поддержала.

Автокефальная православная церковь в современном понимании - это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.