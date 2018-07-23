Не менее девяти человек пострадали при стрельбе в канадском Торонто

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в Торонто - крупнейшем городе Канады - девять человек получили ранения, сообщили местные СМИ.

Мужчина открыл стрельбу на улице в городском районе Гриктаун, после чего застрелился. Пострадали девять человек, включая одного ребенка, отмечается в сообщениях.

По информации некоторых источников СМИ, перед тем, как покончить с собой, злоумышленник открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским.

Имя человека, а также другие подробности не приводятся.