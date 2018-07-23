АНБ сформировала отдел противодействия кибератакам из России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американскими спецслужбами создан отдел по борьбе с российскими кибератаками, сообщил директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне.

Он отметил, выступая на форуме по безопасности в Аспене, что созданное подразделение будет специализироваться на устранении возможных угроз со стороны РФ.

При этом, Накасоне, который одновременно возглавляет киберкомандование вооруженных сил США, на раскрыл, сколько человек и от каких структур войдут в новое подразделение. Ранее Накасоне выступал за ужесточение отношения США к России в качестве ответа на ее вмешательство в американские выборы.

Действующего директора АНБ выбирали, исходя из компетенций в борьбе с киберугрозами.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин давал интервью американскому телеканалу Fox News, где отвечал на вопросы о причастности к хакерским атакам во время предвыборной кампании 2016 года.