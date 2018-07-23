Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Буэнос-Айресе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Экстренную посадку в столичном аэропорту Аргентины вскоре после взлета совершил самолет, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщили аргентинские СМИ.

По поступающей информации, экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в кабине пилотов стало быстро падать давление.

Самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.