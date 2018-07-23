В Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю наблюдений

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Метеорологи в понедельник зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градуса Цельсия, передает японский телеканал NHK.

Температурный рекорд был отмечен в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио. При этом в Токио температура в понедельник достигала 40,8 градуса Цельсия, а префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю - 40,7.

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии за первые две недели июля стали не менее 15 человек, еще более 12 тысяч оказались в больницах.

Власти советуют людям оставаться в помещениях и пользоваться кондиционерами. Школам рекомендовали не проводить занятия на улицах.